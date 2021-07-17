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Формула-1. Гран-при Великобритании. Ферстаппен побеждает в Практике 2, Леклер - второй
Результаты тренировочного заезда
фото - formula1.com
Сегодня, 17 июля состоялась вторая Практика очередного этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании. Вашему вниманию ее результат:
Напомним, что ранее Ферстаппен
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