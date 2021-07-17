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Формула-1. Гран-при Великобритании. Ферстаппен побеждает в Практике 2, Леклер - второй

Автоспорт
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Результаты тренировочного заезда        

Формула-1. Гран-при Великобритании. Ферстаппен побеждает в Практике 2, Леклер - второй

фото - formula1.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 17 июля состоялась вторая Практика очередного этапа Формулы-1 Гран-при Великобритании. Вашему вниманию ее результат:

Формула-1. Гран-при Великобритании. Ферстаппен побеждает в Практике 2, Леклер - второй - изображение 1

Напомним, что ранее Ферстаппен выступал за отмену Практики 2.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Великобритании
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