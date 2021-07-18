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Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Великобритании
Сегодня гонка
фото - twitter.com
Сегодня, 18 июля состоится гонка очередного этапа Формулы-1 сезона 2020/2021 Гран-при Великобритании.
Вашему вниманию стартовый порядок заезда:
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