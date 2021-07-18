Макс Ферстаппен о результатах спринта: Я доволен, нам удалось заработать три очка

Пилот Формулы-1 команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификационного спринта и поделился планами на гонку Гран-при Великобритании. Его слова цитирует SkySports:

"На этой трассе довольно сложно обгонять, но нам удалось хорошо стартовать, после чего мы просто старались держать свой темп. Как вы видели, мы пытались активно давить друг на друга, потому что до конца заезда шины очень сильно износились - из-за проблем с грануляцией. Но нам удалось довезти машину до финиша.

В конечном счете я доволен, ведь нам удалось также заработать еще три очка - и довольно забавно слышать, что этой победой я выиграл поул. Но завтра нас должна ждать действительно захватывающая битва" - сказал он.