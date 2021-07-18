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Себастьян Феттель: Пока мне нравится этот необычный формат уик-энда
Комментарий пилота
Пилот Формулы-1 команды "Феррари" Себастьян Феттель прокомментировал результаты квалификационного спринта на Гран-при Великобритании. Его слова цитирует SkySports:
"Пока мне нравится этот необычный формат уик-энда. Было интересно, что к интенсивной борьбе вчера вечером добавился сегодняшний спринт, в котором все могло сложиться как хорошо, так и не очень. Для нас все сложилось хорошо и мы отыграли несколько позиций на старте завтрашней гонки.
Фернандо Алонсо удалось отыграть очень много позиций на первом круге - стартовав на "софте" - и я думал, что на последних кругах у него возникнут проблемы с шинами. Я был близко, но не сумел провести обгон.
Вообще, если честно, ощущения от спринта немного странные. Очень короткая гонка. Мы любим гонки, а этот заезд получился совсем коротким и чувство немного странные - думаю, это была самая короткая гонка, в которой я участвовал за многие годы. Но все прошло действительно неплохо.
Вчера тоже было весело - проводить какую-то важную сессию в пятницу и правда важно. Думаю, в будущем можно будет попробовать еще. Уверен, людям понравилось. Это в любом случае гораздо лучше, чем смотреть практики" - сказал он.
Напомним, что ранее своими впечатлениями от нового формата
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