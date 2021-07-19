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Хэмилтон на первом круге выбил Ферстаппена и выиграл Гран-при Великобритании
Неоднозначная победа 7-кратного чемпиона мира
фото - formula1.com
Льюис Хэмилтон в 8-й раз выиграл домашний Гран-при Формулы-1 в Сильверстоуне и заметно приблизился к Максу Ферстаппену в личном зачете.
Ключевой момент гонки произошел на первом круге, когда Хэмилтон при попытке обгона выбил Ферстаппена с трассы – пилот Ред Булл на полном ходу врезался в защитные барьеры, испытав перегрузку в 51G.
Ферстаппен сошел с гонки, а Хэмилтон, несмотря на 10-секундный штраф, за несколько кругов до финиша обогнал пилота Феррари Шарля Леклера и оформил свою первую победу за пять гонок.
После победы на Гран-при Великобритании Льюис Хэмилтон в борьбе за титул отстает от Макса Ферстаппена всего на 8 очков.
В Кубке конструкторов Мерседес воспользовался провалом Ред Булл и сократил отставание до четырех баллов.
A race that will be talked about for a long time #BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/XMpp8gCMGy— Formula 1 (@F1) July 18, 2021
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