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Скандальное гран-при Великобритании: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Этап в Сильверстоуне получился очень жарким
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие моменты Гран-при Великобритании, победителем которого стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.
На старте гонки Хэмилтон выбил с трассы лидера чемпионата Макса Ферстаппена и получил 10-секундный штраф, что никак не помешало ему финишировать первым.
Вместе с Хэмилтоном на подиум Гран-при Великобритании поднялись Шарль Леклер и Валттери Боттас.
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