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Скандальное гран-при Великобритании: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Автоспорт
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Этап в Сильверстоуне получился очень жарким

Скандальное гран-при Великобритании: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Новина українською

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие моменты Гран-при Великобритании, победителем которого стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

На старте гонки Хэмилтон выбил с трассы лидера чемпионата Макса Ферстаппена и получил 10-секундный штраф, что никак не помешало ему финишировать первым.

Вместе с Хэмилтоном на подиум Гран-при Великобритании поднялись Шарль Леклер и Валттери Боттас.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Гран-при Великобритании
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