Скандальное гран-при Великобритании: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил лучшие моменты Гран-при Великобритании, победителем которого стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон.

На старте гонки Хэмилтон выбил с трассы лидера чемпионата Макса Ферстаппена и получил 10-секундный штраф, что никак не помешало ему финишировать первым.

Вместе с Хэмилтоном на подиум Гран-при Великобритании поднялись Шарль Леклер и Валттери Боттас.