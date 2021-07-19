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Хэмилтон столкнулся с расизмом после спорной победы на Гран-при Великобритании

Автоспорт
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Новый скандал в Формуле-1

Хэмилтон столкнулся с расизмом после спорной победы на Гран-при Великобритании

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Льюис Хэмилтон накануне в 8-й раз выиграл домашний Гран-при в Великобритании после того, как на первом круге выбил с трассы лидера чемпионата Макса Ферстаппена на Ред Булл.

Теперь же Формула-1, Международная федерация автоспорта (ФИА) и Мерседес опубликовали совместное заявление, в котором сообщили о том, что Хэмилтон в соцсетях подвергся оскорблениям на почве расизма.

"Формула-1, ФИА и Мерседес самым решительным образом осуждают данное поведение. Таким людям не место в нашем спорте, и мы призываем к тому, чтобы они ответили за свои действия", - говорится в заявлении.

Позднее проявление расизма в отношении Льюиса Хэмилтона осудили и в Ред Булл.

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В статье: расизм формула-1 Льюис Хэмилтон
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