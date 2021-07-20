В Ред Булл назвали сумму ущерба от столкновения Ферстаппена и Хэмилтона

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко рассказал о сумме ущерба, который понесла команда от столкновения болида Макса Ферстаппена и машины гонщика "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона на Гран-при Великобритании. В начале гонки они допустили столкновение, после чего Ферстаппен врезался в стену и сошёл с дистанции.

"Пока что складывается сумма в 750 тыс. евро. При этом пока не совсем понятны повреждения двигателя. Но особенно во время ограничения бюджета это значимая для нас сумма, это неприятно", — цитирует Марко RTL.

При этом директор "Хонды" Тойохару Танабе признался, что опасался более серьёзного повреждения. Но ущерб оказался менее значимым. Теперь двигатель будет направлен на завод в Японию, где будет оценён итоговый ущерб.