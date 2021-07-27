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Ред Булл подал апелляцию на решение судей по аварии Ферстаппена и Хэмилтона

Автоспорт
(1 голосов)

Команда не согласна с решением суда

Ред Булл подал апелляцию на решение судей по аварии Ферстаппена и Хэмилтона

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Австрийская команда Формулы-1 "Ред Булл" всё-таки подала апелляцию на решение стюардов Гран-при Великобритании, расследовавших столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на первом круге гонки. Хэмилтон получил за аварию десять штрафных секунд, что не помешало ему выиграть гонку. В "Ред Булл" посчитали это наказание слишком скромным.

Согласно правилам ФИА, "Ред Булл" имеет право подать апелляцию, если считает, что стюарды не учли некие важные обстоятельства или данные. Эти новые данные "Ред Булл" должен представить в четверг, 29 июля, на заседании с участием стюардов и представителей "Мерседеса" посредством видеосвязи. Заседание запланировано на 18:00. В его ходе стюарды решат, являются ли предоставленные "Ред Булл" данные поводом для пересмотра решения.

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В статье: формула-1 Ред Булл
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