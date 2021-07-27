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Хэмилтон и Мерседес запустили программу, направленную на расовое разнообразие в Ф-1

Автоспорт
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Её цель — обеспечить более разнообразное расовое представительство в автоспорте

Хэмилтон и Мерседес запустили программу, направленную на расовое разнообразие в Ф-1

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Пресс-служба "Мерседеса" совместно с пилотом команды Льюисом Хэмилтоном сообщила о запуске новой программы "Зажигание". Её цель — обеспечить более разнообразное расовое представительство в автоспорте. Благотворительная программа будет способствовать появлению в автоспорте большего количества темнокожих. Она будет действовать в Великобритании, авторы обещают финансово поддерживать талантливых гонщиков и специалистов, которые хотят попасть в автоспорт.

Программа будет финансироваться за счёт фонда, созданного Хэмилтоном и "Мерседесом".

"Мерседес" уже давно поддерживал мои амбиции и желание обеспечить расовое разнообразие в автоспорте. Я очень рад, что мы вместе запускаем этот проект, направленный на достижение поставленной цели. Уверен, что наша программа приведёт к реальным результатам. Я уже 15 лет являюсь одним из немногих темнокожих, кто работает в Формуле-1. Горжусь, что моя работа может изменить это", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба команды.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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