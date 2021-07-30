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Боттас показал лучший результат по итогам 2-й практики ГП Венгрии

Автоспорт
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На втором месте расположился Ферстаппен

Боттас показал лучший результат по итогам 2-й практики ГП Венгрии

Новина українською

На "Хунгароринге" завершилась вторая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат показал пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Второе время по итогам тренировки досталось его напарнику Льюису Хэмилтону, замкнул тройку лучших пилот "Ред Булл", лидер чемпионата Макс Ферстаппен.

Гран-при Венгрии. Свободная практика

1. Валттери Боттас ("Мерседес") — 1:17.012
2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,027
3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,298
4. Эстебан Окон ("Альпин") +0,747
5. Серхио Перес ("Ред Булл") +0,812
6. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +1,101
7. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,157
8. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +1,216
9. Ландо Норрис ("Макларен") +1,301
10. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,308
11. Шарль Леклер ("Феррари") +1,358
12. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +1,429
13. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,725
14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +2,265
15. Джордж Расселл ("Уильямс") +2,280
16. Николас Латифи ("Уильямс") +2,467
17. Юки Цунода ("Альфа Таури") +2,659
18. Мик Шумахер ("Хаас") +2,805
19. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +3,174
20. Никита Мазепин ("Хаас") +4,869

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В статье: Валттери Боттас
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