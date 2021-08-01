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Формула-1. Окон побеждает в гонке Гран-при Венгрии, Феттель - второй

Автоспорт
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Результаты главного заезда

Формула-1. Окон побеждает в гонке Гран-при Венгрии, Феттель - второй

UA-Футбол
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Сегодня, 1 августа состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 2020/2021 Гран-при Венгрии. Победу в заезде одержал пилот команды "Alpine" Эстебан Окон, серебро у представителя "Феррари" Себастьяна Феттеля (+1,859), а ТОП 3 замкнул пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+2,736).

Результаты гонки Гран-при Венгрии:

Формула-1. Окон побеждает в гонке Гран-при Венгрии, Феттель - второй - изображение 1

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В статье: формула-1 Эстебан Окон Гран-при Венгрии
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