Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Окон побеждает в гонке Гран-при Венгрии, Феттель - второй
Результаты главного заезда
Сегодня, 1 августа состоялась гонка очередного этапа Формулы-1 2020/2021 Гран-при Венгрии. Победу в заезде одержал пилот команды "Alpine" Эстебан Окон, серебро у представителя "Феррари" Себастьяна Феттеля (+1,859), а ТОП 3 замкнул пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+2,736).
Результаты гонки Гран-при Венгрии:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Динамо - Верес: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Пара Колоса не попадет в посев при жеребьевке плей-офф ЛК. Далее могут быть Тоттенхэм, Рома или Ренн
- Динамо - Верес: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
- Апелляция Ред Булл на штраф Хэмилтона отклонена
- Ира Морозюк рассказала о том, как сама себе сломала ногу. ВИДЕО
- Красиво жить не запретить. Неймар показал личный кастомный вертолет. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...