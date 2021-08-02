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У Феттеля отобрали второе место на Гран-при Венгрии

Автоспорт
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Нарушил регламент

У Феттеля отобрали второе место на Гран-при Венгрии

фото - f1-world.ru

Новина українською

Пилот Астон Мартин Себастьян Феттель лишен второго места на Гран-при Венгрии из-за того, что в баке его болида после завершения гонки осталось всего 0,3 литра топлива. Для взятия проб в баках болидов по регламенту ФИА должен оставаться минимум 1 литр топлива.

С исключением Феттеля из окончательного протокола Гран-при Венгрии на второе место поднялся гонщик Мерседес Льюис Хэмилтон, третьим стал пилот Феррари Карлос Сайнс, а в очковую зону поднялся Кими Райкконен на Альфа Ромео.

В Астон Мартин планируют обжаловать дисквалификацию Себастьяна Феттеля.

Гран-при Венгрии сенсационно выиграл французский пилот Альпин Себастьян Окон.

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель
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