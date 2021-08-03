Гран-при Венгрии: лучшие моменты гонки. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил обзор Гран-при Венгрии, победителем которого стал пилот Альпин Эстебан Окон.

Вместе с Оконом на подиум поднялись действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон на Мерседесе и гонщик Феррари Карлос Сайнс.

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