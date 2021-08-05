Валентино Росси объявил о завершении карьеры в мотогонках

Семикратный чемпион MotoGP Валентино Росси сообщил о завершении карьеры в мотогонках. Об этом итальянский гонщик рассказал на специальной пресс-конференции.

Последней гонкой в карьере Валентино станет Гран-при Валенсии, который состоится 14 ноября 2021 года и закроет сезон-2021 MotoGP.

Ранее сообщалось, что Валентино после завершения карьеры перейдёт в чемпионат WEC. Росси уже участвовал в гонках на выносливость в серии Blancpain Endurance в 2012 году. Последние два года Росси участвовал в гонках "12 часов Абу-Даби", где одержал две победы в категории GTE-Am. Ожидается, что Росси в случае перехода в WEC может получить поддержку со стороны "Феррари". Потенциально он может оказаться в одном из экипажей "Феррари" в категории гиперкаров в 2023 году.

В MotoGP Валентино выступает с 2000 года.