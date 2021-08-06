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Мерседес ещё несколько раз обновит машину в нынешнем сезоне

Автоспорт
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Команда анонсировала ряд обновлений

Мерседес ещё несколько раз обновит машину в нынешнем сезоне

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Главный гоночный инженер "Мерседеса" Эндрю Шовлин сообщил, что команда планирует привезти ещё несколько небольших обновлений для машины после летнего перерыва.

"Нам ещё нужно оценить эффективность обновлений, но мы планируем привезти ещё несколько небольших новинок. Мы привезли комплект обновлений в Сильверстоун и, похоже, это помогло нам прибавить. В Венгрии это помогло нам лучше держать шины в рабочем диапазоне и обеспечить правильный баланс машины. По правде говоря, мы удивлены этим. Это приятный сюрприз, но мы не ожидали, что получим такое преимущество", — приводит слова Эндрю Шовлина RacingNews365.

После 11 этапов чемпионата мира Льюис Хэмилтон лидирует с преимуществом в восемь очков над Максом Ферстаппеном. В Кубке конструкторов преимущество "Мерседеса" достигло 12 очков.

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В статье: Мерседес
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