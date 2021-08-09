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Ральф Шумахер назвал пилота, который может заменить Боттаса
По его мнению, им может стать Стролл
фото - formula1.com
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер рассказал кто, по его мнению, будет напарником Льюиса Хэмилтона в "Мерседесе" в следующем году.
"Это правда, что Лоуренс Стролл и Тото Вольф — близкие друзья, но я не думаю что это поможет Лэнсу стать напарником Хэмилтона в следующем сезоне. По моему мнению, Джордж Расселл является фаворитом в борьбе за это место. Он совсем не случайно провёл тесты 18-дюймовых шин с "Мерседесом".
Думаю, Тото попытается устроить Боттаса в другую команду, возможно, это будет "Альфа Ромео" или "Уильямс", но, конечно, не стоит забывать и о связи Вольфа с "Астон Мартин", – цитирует Шумахера PlanetF1.
Ранее в СМИ циркулировала информация, что "Мерседес" уже принял решение в пользу Расселла и может объявить о контракте со своим британским воспитанником в дни Гран-при Великобритании, однако этого так и не произошло.
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