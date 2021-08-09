ФИА отклонила апелляцию Астон Мартин

Международная автомобильная федерация отклонила апелляцию "Астон Мартин" на дисквалификацию Себастьяна Феттеля по итогам Гран-при Венгрии, сообщает пресс-служба ФИА.

Сообщается, что "Астон Мартин" на апелляции пытались доказать, что на машине Себастьяна Феттеля произошёл сбой в топливной системе, из-за которого возникли проблемы с перерасходом топлива. В связи с этим после финиша гонки из автомобиля не удалось взять необходимый литр топлива для анализа.

Несмотря на то что после гонки в "Астон Мартин" утверждали, что в топливной системе автомобиля осталось более одного литра топлива, на апелляции команда признала, что это не так. Хотя "Астон Мартин" и удалось доказать данными телеметрии сбой в топливной системе, по правилам Формулы-1 после гонки делегаты ФИА должны иметь возможность в любой момент взять для исследования не менее одного литра топлива, чего в данной ситуации сделать не удалось.

Поскольку это в любом случае нарушает спортивный регламент, было принято решение отклонить апелляцию и оставить дисквалификацию Себастьяна Феттеля в силе.