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Руководитель Феррари рассказал о будущем Шумахера
Стороны могут продлить контракт с Хаасом
Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто высказался о будущем пилотов академии "Скудерии" Мике Шумахере и Антонио Джовинацци. В настоящее время Шумахер выступает за "Хаас", а Джовинацци — за "Альфа Ромео".
"Этот год получился крайне непростым для пилотов академии "Феррари", но мы должны дать ребятам время для роста. Первый сезон Мика Шумахера по большому счёту стал обучающим. Сейчас мы находимся на стадии переговоров с "Хаасом" по поводу продления контракта.
Что касается Джовинацци, то он остаётся нашим резервным гонщиком. С каждым годом он демонстрирует регулярный рост, и я надеюсь, что Антонио сможет остаться в "Альфа Ромео". Он этого точно заслуживает", — приводит слова Бинотто La Gazzetta dello Sport.
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