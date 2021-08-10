  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Руководитель Феррари рассказал о будущем Шумахера
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Руководитель Феррари рассказал о будущем Шумахера

Автоспорт
(1 голосов)

Стороны могут продлить контракт с Хаасом

Руководитель Феррари рассказал о будущем Шумахера

Новина українською

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто высказался о будущем пилотов академии "Скудерии" Мике Шумахере и Антонио Джовинацци. В настоящее время Шумахер выступает за "Хаас", а Джовинацци — за "Альфа Ромео".

"Этот год получился крайне непростым для пилотов академии "Феррари", но мы должны дать ребятам время для роста. Первый сезон Мика Шумахера по большому счёту стал обучающим. Сейчас мы находимся на стадии переговоров с "Хаасом" по поводу продления контракта.

Что касается Джовинацци, то он остаётся нашим резервным гонщиком. С каждым годом он демонстрирует регулярный рост, и я надеюсь, что Антонио сможет остаться в "Альфа Ромео". Он этого точно заслуживает", — приводит слова Бинотто La Gazzetta dello Sport.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маттиа Бинотто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...