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Появилась новая информация о состоянии здоровья Шумахера

Автоспорт
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Но без конкретики

Появилась новая информация о состоянии здоровья Шумахера

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Михаэль Шумахер в декабре 2013 года во время катания на лыжах во французских Альпах ударился о выступ скалы и получил критические травмы головы. С тех пор 7-кратный чемпион мира под присмотром супруги Коринны безуспешно пытается вернуться к прежней жизни.

Президент Международной федерации автоспорта Жан Тодт – один из немногих друзей Шумахера, которому семья позволяет регулярно видеться с Михаэлем.

"Сейчас Шумахер борется с последствиями травмы. Мы надеемся, что ситуация будет медленно, но улучшаться.

Он выжил благодаря работе врачей и содействию жены Коринны. Она замечательная женщина", - сказал Тодт в комментарии для немецкого издания Bild.

По последней информации, в 2020 году Михаэль Шумахер должен был продолжить лечение стволовыми клетками, однако из-за пандемии коронавируса медицинское вмешательство было отложено до лучших времен.

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В статье: формула-1 Михаэль Шумахер
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