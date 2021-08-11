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Моторист Рено может перейти в Ред Булл
Таффен не первый, кого пытается переманить австрийская команда
Директор моторного подразделения "Рено" Реми Таффен может перейти в "Ред Булл", пишет PlanetF1.
В случае перехода в австрийскую команду, Таффен станет уже далеко не первым специалистом, которого переманят в "Ред Булл" — ранее компания подписала сразу нескольких ключевых сотрудников "Мерседеса".
Во французском коллективе Таффен проработал 22 года. Реми был одной из ключевых фигур в карьере нынешнего пилота "Альпин" Фернандо Алонсо. Во многом за счёт него австрийская команда "Ред Булл" добивалась успеха, когда применяла двигатели "Рено", которые разрабатывались под руководством Реми.
Таффен и "Рено" расторгли контракт по обоюдному согласию ещё в начале июля 2021 года.
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