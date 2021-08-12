Тото Вольфф назвал команды, которые смогут побороться за титул

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф поделился мнением о командах, которые смогут побороться за победу в следующем сезоне чемпионата мира Формулы-1.

"Нам нужна "Феррари". Это должен быть чемпионат, в котором за победу будут бороться четыре или пять команд, и "Феррари" должна быть среди них. В этой команде хороший состав пилотов. Они прибавили после прошлого года, и я ожидаю, что в следующем они будут бороться за титул вместе с нами.

Надеюсь, что конкуренцию будут составлять также "Ред Булл", "Макларен", "Астон Мартин", "Альпин", может, кто-то ещё. Это сделает чемпионат гораздо интереснее для зрителей", — приводит слова Вольффа Daily Express.