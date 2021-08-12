Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тото Вольфф назвал команды, которые смогут побороться за титул
По его мнению Феррари тоже среди них
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф поделился мнением о командах, которые смогут побороться за победу в следующем сезоне чемпионата мира Формулы-1.
"Нам нужна "Феррари". Это должен быть чемпионат, в котором за победу будут бороться четыре или пять команд, и "Феррари" должна быть среди них. В этой команде хороший состав пилотов. Они прибавили после прошлого года, и я ожидаю, что в следующем они будут бороться за титул вместе с нами.
Надеюсь, что конкуренцию будут составлять также "Ред Булл", "Макларен", "Астон Мартин", "Альпин", может, кто-то ещё. Это сделает чемпионат гораздо интереснее для зрителей", — приводит слова Вольффа Daily Express.
Популярное сейчас
- Де Дзерби не впечатлён. Молодой талант Шахтера может уйти в аренду
- Сборная подождет. Ребров заявил, что остается в Аль-Айне
- В УАФ снова перенесли дату назначения главного тренера сборной Украины
- Руководитель Феррари рассказал о будущем Шумахера
- Жена Руслана Малиновского открыла собственное ателье в Бергамо. ФОТО
- Пока муж тренируется. Жена Артема Кравца позирует в бикини на Мальдивах. ФОТО