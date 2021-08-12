Боттас: Я приближаюсь к пику формы

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал, что он является ценным активом для любой команды Формулы-1.

"С уверенностью могу сказать, что я — ценный актив для команды. Конечно, без меня она была бы другой. Я уверен в своих способностях, но не мне принимать решение о составе. Время покажет.

Нет ничего, что бы меня сдерживало, и я бы сказал, что приближаюсь к пику формы. Пока я его не достиг — всегда есть вещи, в которых я прибавляю. Несомненно, за последние годы я многое узнал о себе, стал лучше понимать себя как гонщик и как человек.

Я чувствую, что никакие обстоятельства не способны меня поколебать — я готов к любым вызовам в будущем. Безусловно, я многому научился. Постараюсь сделать всё возможное для себя и для команды в будущем — что бы ни случилось дальше", — цитирует Боттаса ESPN.