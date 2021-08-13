Ральф Шумахер: Глава Мерседеса для Боттаса закончена

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер уверен, что авария Валттери Боттаса была случайностью и не была устроена специально.

"Я полностью исключаю вариант, при котором Валттери Боттас устроил аварию в Венгрии специально. В настоящее время он сражается за место в Формуле-1, а после аварии он был подавлен. Думаю, глава "Мерседеса" для него закончена и он ведёт переговоры с "Уильямсом" или "Альфа Ромео".

Такая ошибка ему совершенно не поможет, и он это знает. Ему не поможет, даже если Льюис в итоге станет чемпионом мира. Никогда нельзя быть уверенным, когда устраиваешь такую аварию. Об этом должен помнить каждый, кто подозревает Боттаса в умышленной аварии", — написал Ральф Шумахер в своей колонке на Sky Germany.