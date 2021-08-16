Мерседес и Ред Булл выступили против одинакового оборудования для команд

Международная автомобильная федерация объявила тендер на производство стандартизированного оборудования для пит-стопов, которое будет распространяться среди всех 10 команд с 2022 года, однако переход к этой системе был заблокирован командами "Мерседес" и "Ред Булл", сообщает PlanetF1.

Обе команды являются лидерами в области пит-стопов, вложив миллионы евро в эту сферу. Они не намерены отказываться от конкурентного преимущества, поэтому соглашение о переходе на одинаковое оборудование для пит-стопов в 2022 году не было достигнуто.

Пит-стопы стали важнейшей частью стратегии в современной Формуле-1, а остановки длительностью менее двух секунд стали обычным явлением.