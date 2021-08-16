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Боттас ведет переговоры с Ред Булл

Автоспорт
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Пилот может в сменить команду

Боттас ведет переговоры с Ред Булл

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас ведёт переговоры с "Ред Булл" о возможности подписания контракта на сезон-2022, пишет thejudge13 со ссылкой на свои источники.

Нынешнее соглашение Боттаса с "Мерседесом" истекает в конце сезона-2021. В средствах массовой информации претендентом на место Боттаса называют гонщика "Уильямса" и пилота программы "Мерседес" Джорджа Расселла.

Ранее сообщалось, что Боттас может занять место в составе "Альфа Ромео", заменив в команде Кими Райкконена. Ещё одним вариантом продолжения карьеры финна называют "Уильямс".

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В статье: Валттери Боттас
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