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Формула-1 объявила об отмене Гран-при Японии

Автоспорт
(1 голосов)

Второй год подряд

Формула-1 объявила об отмене Гран-при Японии

Mercedes-AMG F1

Новина українською

Формула-1 официально сообщила, что из-за ограничений на въезд, связанных с пандемией коронавируса, Гран-при Японии в 2021 году не состоится.

Ожидается, что вместо японского этапа Формула-1 во второй раз в сезоне приедет в Бахрейн.

Гран-при Японии в последний раз проводился в 2019 году. Победителем гонки на автодроме в Сузуке стал гонщик Мерседеса Валттери Боттас.

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В статье: формула-1 Гран-при Японии
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