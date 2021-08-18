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Формула-1 объявила об отмене Гран-при Японии
Второй год подряд
Mercedes-AMG F1
Формула-1 официально сообщила, что из-за ограничений на въезд, связанных с пандемией коронавируса, Гран-при Японии в 2021 году не состоится.
BREAKING: The 2021 Japanese Grand Prix has been cancelled— Formula 1 (@F1) August 18, 2021
速報：2021日本グランプリ中止#JapaneseGP ???????? #F1 pic.twitter.com/LtdJtiYY2E
Ожидается, что вместо японского этапа Формула-1 во второй раз в сезоне приедет в Бахрейн.
Гран-при Японии в последний раз проводился в 2019 году. Победителем гонки на автодроме в Сузуке стал гонщик Мерседеса Валттери Боттас.
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