Формула-1 объявила об отмене Гран-при Японии

Формула-1 официально сообщила, что из-за ограничений на въезд, связанных с пандемией коронавируса, Гран-при Японии в 2021 году не состоится.

BREAKING: The 2021 Japanese Grand Prix has been cancelled



速報:2021日本グランプリ中止