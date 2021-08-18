Формула-1 объявила об отмене Гран-при Японии

Формула-1 официально сообщила, что из-за ограничений на въезд, связанных с пандемией коронавируса, Гран-при Японии в 2021 году не состоится.

Ожидается, что вместо японского этапа Формула-1 во второй раз в сезоне приедет в Бахрейн.

Гран-при Японии в последний раз проводился в 2019 году. Победителем гонки на автодроме в Сузуке стал гонщик Мерседеса Валттери Боттас.

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