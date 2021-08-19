В Баку опровергают информацию о проведении ещё одной гонки Формулы-1 в этом году

Представители промоутеров Гран-при Азербайджана опровергли информацию о том, что они подали заявку на проведение второй гонки в сезоне-2021 10 октября.

"Распространяемая информация не соответствует действительности, нет ни такого спроса, ни такого предложения", — цитирует представителя городской трассы в Баку издание AutoMotorSport.az.

Ранее сообщалось, что этап в Азербайджане может заменить в календаре чемпионата мира Гран-при Турции.

Гран-при Турции уже появлялся в предварительной версии календаря 2021 года, но был отменён из-за попадания страны в "красный список" в Великобритании.