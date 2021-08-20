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Риккардо рассказал, когда он выйдет на пик формы

Автоспорт
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Этот период будет где-то в 2024 году

Риккардо рассказал, когда он выйдет на пик формы

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Пилот "Макларена" Даниэль Риккардо прокомментировал слова руководителя команды Зака Брауна о конкурентоспособности команды.

"Я понимаю, что команда развивается в правильном направлении. Есть ещё несколько вещей, которые не дадут нам бороться за титул в ближайшие года два. Стоит признать, что аэродинамическая труба очень сильно влияет на наши возможности. Думаю, появление трубы способно стать последним кусочком нашего чемпионского пазла.

Я рассчитываю, что продолжу развиваться в ближайшие годы, чтобы в 2024 году оказаться на пике своей формы. Наверное, это безумие, что я планирую свою карьеру на такой долгий срок. Но думаю, что сейчас это необходимо. Кажется безумным думать настолько вперёд. Но иногда это необходимо", — цитирует Риккардо Motorsport.

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В статье: Даниэль Риккардо
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