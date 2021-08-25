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Netflix представил трейлер документального фильма о Шумахера

Автоспорт
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Ждем с нетерпением

Netflix представил трейлер документального фильма о Шумахера

Новина українською

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма о легендарном немецком гонщике Формулы-1 Михаэле Шумахере, который первым в истории выиграл семь титулов.

Премьера фильма состоится 15 сентября.

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В статье: формула-1 Михаэль Шумахер
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