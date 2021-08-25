Netflix представил трейлер документального фильма о Шумахера

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма о легендарном немецком гонщике Формулы-1 Михаэле Шумахере, который первым в истории выиграл семь титулов.

Премьера фильма состоится 15 сентября.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!