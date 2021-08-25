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В Формуле-1 появилась новая награда

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Её будут давать за обгоны

В Формуле-1 появилась новая награда

фото - twitter.com

Новина українською

Формула-1 объявила, что гонщик, который в ходе сезона совершит наибольшее количество обгонов, получит специальную награду. В настоящее время лидером сезона-2021 по количеству обгонов является Себастьян Феттель, выступающий за "Астон Мартин".

В пресс-релизе отмечается, что награда призвана подчеркнуть смелость, проявляемую гонщиками. Также сообщается, что в ходе трансляций этапов Формулы-1 появится новая графа, посвящённая обгонам.

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В статье: формула-1
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