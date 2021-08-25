Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Формуле-1 появилась новая награда
Её будут давать за обгоны
фото - twitter.com
Формула-1 объявила, что гонщик, который в ходе сезона совершит наибольшее количество обгонов, получит специальную награду. В настоящее время лидером сезона-2021 по количеству обгонов является Себастьян Феттель, выступающий за "Астон Мартин".
В пресс-релизе отмечается, что награда призвана подчеркнуть смелость, проявляемую гонщиками. Также сообщается, что в ходе трансляций этапов Формулы-1 появится новая графа, посвящённая обгонам.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - Монако: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Чемпионов
- Официально: Второй клуб УПЛ уволил тренера
- Шахтер - Монако. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 25 августа 2021
- Netflix представил трейлер документального фильма о Шумахере
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
- Один из лидеров Динамо стал отцом! ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...