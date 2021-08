Алонсо останется в Формуле-1 на 2022 год

Французская команда Альпин сообщила о подписании нового контракта с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион Формулы-1 останется в команде как минимум до конца сезона 2022 года.

.@Alo_Oficial ???? Alpine F1 Team



Continuing the journey for 2022. Read the full announcement below ????#Alonso2022 #BelgianGP