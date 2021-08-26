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Алонсо останется в Формуле-1 на 2022 год

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Алонсо останется в Формуле-1 на 2022 год

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Французская команда Альпин сообщила о подписании нового контракта с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион Формулы-1 останется в команде как минимум до конца сезона 2022 года.

Алонсо в новом сезоне вернулся в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. Испанец в 8 из 11 гонок финишировал в очковой зоне.

В личном зачете чемпионата Фернандо Алонсо занимает 11-е место, отставая от напарника Эстебана Окона на одно очко.

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В статье: формула-1 Фернандо Алонсо
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