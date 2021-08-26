Ред Булл переманил инженера Мерседеса в свои ряды

Ещё один инженер "Мерседеса" перейдёт на работу в "Ред Булл". Об этом пишет издание Racing News 365.

Сообщается, что Оуэн Джонс, который сотрудничал с Энди Кауэллом в моторном департаменте "Мерседеса", согласился перейти на работу в "Ред Булл". Пока неясно, чем именно он будет заниматься в новом для себя коллективе.

"Ред Булл" увёл у "Мерседеса" Бена Ходжкинсона, которому предложили должность технического директора в отделе механической инженерии.