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Ред Булл переманил инженера Мерседеса в свои ряды
Это уже второй по счету инженер
Ещё один инженер "Мерседеса" перейдёт на работу в "Ред Булл". Об этом пишет издание Racing News 365.
Сообщается, что Оуэн Джонс, который сотрудничал с Энди Кауэллом в моторном департаменте "Мерседеса", согласился перейти на работу в "Ред Булл". Пока неясно, чем именно он будет заниматься в новом для себя коллективе.
"Ред Булл" увёл у "Мерседеса" Бена Ходжкинсона, которому предложили должность технического директора в отделе механической инженерии.
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