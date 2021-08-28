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Формула-1. Ферстаппен побеждает в последний Практике Гран-при Бельгии
Результаты Практики 3
фото - formula1.com
Сегодня, 28 августа состоялся последний тренировочный заезд очередного этапа Формулы-1 Гран-при Бельгии. Победу в Практике 3 одержал представитель команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, второе место у его партнера по команде Серхио Переса (+0,947), а ТОП 3 замкнул пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон (+1,072).
Результаты Практики 3:
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