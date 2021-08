В Формуле-1 прошла самая короткая гонка в истории

Из-за проливного дождя Гран-при Бельгии растянулся более чем на три часа, но непосредственно на трассе гонщики провели всего несколько минут.

Пелотон за автомобилем безопасности проехал три круга, после чего дирекция гонки объявила о досрочном завершении Гран-при.

Таким образом, этап в Бельгии стал самым коротким в истории Формулы-1. Суммарно гонщики преодолели лишь чуть больше 14 километров.

Победителем Гран-при Бельгии стал обладатель поула Макс Ферстаппен на Ред Булл, а на подиум вместе с голландцем поднялись Джордж Расселл (Уильямс) и Льюис Хэмилтон (Мерседес).

The official top 10 finishers at Spa#BelgianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/MsHd3rwxCW