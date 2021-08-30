Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Формуле-1 прошла самая короткая гонка в истории
Такого цирка давно не было
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Из-за проливного дождя Гран-при Бельгии растянулся более чем на три часа, но непосредственно на трассе гонщики провели всего несколько минут.
Пелотон за автомобилем безопасности проехал три круга, после чего дирекция гонки объявила о досрочном завершении Гран-при.
Таким образом, этап в Бельгии стал самым коротким в истории Формулы-1. Суммарно гонщики преодолели лишь чуть больше 14 километров.
Победителем Гран-при Бельгии стал обладатель поула Макс Ферстаппен на Ред Булл, а на подиум вместе с голландцем поднялись Джордж Расселл (Уильямс) и Льюис Хэмилтон (Мерседес).
The official top 10 finishers at Spa#BelgianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/MsHd3rwxCW— Formula 1 (@F1) August 29, 2021
Отметим, что по регламенту пилоты за Гран-при Бельгии получили вдвое урезанные очки.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Мистика. Хавбек, которого называли новым Пирло, забил такой же дебютный гол за Милан
- Едва не потопили чемпиона. ВИДЕО, как Атлетико спас ничью благодаря смешному автоголу
- Примера. Атлетико - Вильярреал 2:2. Никакой логики, зато какое зрелище!
- Алонсо останется в Формуле-1 на 2022 год
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО