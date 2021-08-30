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Формула-1: Ферстаппен сократил отставание от Хэмилтона до трех очков
Ситуация в чемпионате после Гран-при Бельгии
фото - formula1.com
Макс Ферстаппен в борьбе за статус чемпиона мира после скандальной гонки в Спа приблизился к Льюису Хэмилтону на расстояние трех очков. За победу в Бельгии голландец получил 12,5 очка, а британец добавил в свою копилку 7,5 балла.
Lewis Hamilton's championship lead has been cut to 3 points #BelgianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/bTMiRViRxy— Formula 1 (@F1) August 29, 2021
В Кубке конструкторов преимущество Мерседес над Ред Буллом сократилось до 7,5 очков. В борьбе за третье место Макларен на 3,5 балла опережает Феррари.
TEAM STANDINGS: After 12 rounds#BelgianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/dvhcGlElAP— Formula 1 (@F1) August 29, 2021
Следующий этап Формулы-1 пройдет 5 сентября в Нидерландах.
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