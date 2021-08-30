Хэмилтон призвал организаторов Гран-при Бельгии вернуть болельщикам деньги

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в Instagram объяснился перед болельщиками за скандальный Гран-при Бельгии – в Спа из-за дождя пилоты проехали всего три круга (14 км), а сама гонка при этом продолжалась более трех часов.

"Сегодня мы увидели настоящий фарс, а единственными по-настоящему проигравшими в этой ситуации оказались болельщики, которые заплатили немалые деньги за билеты.

Нас отправили на трассу с единственной целью. Мы проехали два круга за машиной безопасности и не имели возможности что-то показать болельщикам. Это не гонки.

Нам нужно было просто сразу все отменить, не рисковать гонщиками, а самое главное – как я уже говорил, вернуть деньги болельщикам", - написал Хэмилтон.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Бельгии занял третье место и защитил лидерство в личном зачете Формулы-1.

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