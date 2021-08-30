Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон призвал организаторов Гран-при Бельгии вернуть болельщикам деньги
Британец очень разочарован
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в Instagram объяснился перед болельщиками за скандальный Гран-при Бельгии – в Спа из-за дождя пилоты проехали всего три круга (14 км), а сама гонка при этом продолжалась более трех часов.
"Сегодня мы увидели настоящий фарс, а единственными по-настоящему проигравшими в этой ситуации оказались болельщики, которые заплатили немалые деньги за билеты.
Нас отправили на трассу с единственной целью. Мы проехали два круга за машиной безопасности и не имели возможности что-то показать болельщикам. Это не гонки.
Нам нужно было просто сразу все отменить, не рисковать гонщиками, а самое главное – как я уже говорил, вернуть деньги болельщикам", - написал Хэмилтон.
Льюис Хэмилтон на Гран-при Бельгии занял третье место и защитил лидерство в личном зачете Формулы-1.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Популярное сейчас
- Стала известна новая должность Костышина в Колосе
- Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина
- Сегодня отмечает День рождения лучший бомбардир в истории чемпионата Украины
- Ред Булл переманил инженера Мерседеса в свои ряды
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Павелко в Стамбуле повенчался с Екатериной Чаус - ФОТО