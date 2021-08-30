Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Худшая гонка в истории Формулы-1? Обзор Гран-при Бельгии. ВИДЕО
Такие «Королевские» гонки никому не нужны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил обзор Гран-при Бельгии.
Гонка в Спа из-за дождя получилась неполноценной – за три часа гонщики по машиной безопасности преодолели всего три круга.
Победителем бельгийского этапа Формулы-1 стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.
Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Стала известна новая должность Костышина в Колосе
- Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина
- Необычная позиция Цыганкова и игнорирование горняков. Символическая сборная 6-го тура УПЛ по версии UA-Футбол
- Ред Булл не сможет избежать штрафа
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО
- Невероятная Александра Лобода радует фанатов соблазнительными фото на отдыхе в Греции. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...