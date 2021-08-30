Худшая гонка в истории Формулы-1? Обзор Гран-при Бельгии. ВИДЕО

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил обзор Гран-при Бельгии.

Гонка в Спа из-за дождя получилась неполноценной – за три часа гонщики по машиной безопасности преодолели всего три круга.

Победителем бельгийского этапа Формулы-1 стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

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