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Худшая гонка в истории Формулы-1? Обзор Гран-при Бельгии. ВИДЕО

Автоспорт
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Такие «Королевские» гонки никому не нужны

Худшая гонка в истории Формулы-1? Обзор Гран-при Бельгии. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил обзор Гран-при Бельгии.

Гонка в Спа из-за дождя получилась неполноценной – за три часа гонщики по машиной безопасности преодолели всего три круга.

Победителем бельгийского этапа Формулы-1 стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен.

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен
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