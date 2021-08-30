Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ферстаппен может получить дополнительные пол-очка за лучший круг в гонке Гран-при Бельгии
Макс может заработать плюс в копилку
фото - formula1.com
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен может получить дополнительные пол-очка за лучший круг в гонке Гран-при Бельгии, так как результаты заезда были утверждены по итогам первого круга, который именно голландец проехал быстрее всех.
"Ред Булл" отправит запрос ФИА для того, чтобы федерация проверила, должен ли голландец получить бонус.
"Мы это проверим, нам бы очень хотелось набрать пол-очка", — приводит слова спортивного консультанта "Ред Булла" Хельмута Марко GPblog.
Напомним, из-за сильного дождя заезд был завершён после всего трёх кругов. В официальном протоколе по итогам гонки, утверждённом стюардами, отсутствует автор лучшего круга.
Популярное сейчас
- Срна: В матче с Минаем арбитр допустила ошибку, которая повлияла на судейство в дальнейшем
- Де Дзерби не пришел на флеш-интервью после ничьей с Минаем - известна причина
- Сборная Украины вылетела в Казахстан. Яремчук и другие легионеры присоединятся к команде вечером
- Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Бельгии
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО
- Красотка дня. Сногсшибательная жена Романа Яремчука готовится к жизни в Португалии. ФОТО