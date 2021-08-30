Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен может получить дополнительные пол-очка за лучший круг в гонке Гран-при Бельгии, так как результаты заезда были утверждены по итогам первого круга, который именно голландец проехал быстрее всех.

"Ред Булл" отправит запрос ФИА для того, чтобы федерация проверила, должен ли голландец получить бонус.

"Мы это проверим, нам бы очень хотелось набрать пол-очка", — приводит слова спортивного консультанта "Ред Булла" Хельмута Марко GPblog.

Напомним, из-за сильного дождя заезд был завершён после всего трёх кругов. В официальном протоколе по итогам гонки, утверждённом стюардами, отсутствует автор лучшего круга.