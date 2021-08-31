  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Гуаньюй принесет с собой в Формулу-1 спонсорский пакет в $ 40 млн
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гуаньюй принесет с собой в Формулу-1 спонсорский пакет в $ 40 млн

Автоспорт
(1 голосов)

У пилота есть серьезная поддержка

Гуаньюй принесет с собой в Формулу-1 спонсорский пакет в $ 40 млн

фото - twitter.com

Новина українською

Участник академии "Альпин" Чжоу Гуаньюй обладает серьёзной финансовой поддержкой на фоне возможного перехода из Формулы-2 в Формулу-1. По информации Motorsport-Total, если Гуаньюй подпишет контракт боевого пилота с одной из команд чемпионата мира, то принесёт с собой спонсорский пакет размером примерно в $ 40 млн. Кроме того, появление в Формуле-1 первого представителя Китая будет горячо приветствоваться владельцами Формулы-1 из Liberty Media.

У Гуаньюя есть шансы оказаться в "Альфа Ромео" или "Уильямсе", при этом вариант с британской командой более реален. Вместе с тем в самом "Уильямсе" заявляли, что их финансовое положение позволяет выбирать гонщиков без учёта финансовой составляющей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чжоу Гуаньюй
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...