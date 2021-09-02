Стало известно, кто будет напарником Хэмилтона в новом сезоне Ф-1

Действующий обладатель Кубка конструкторов команда Мерседес определилась со вторым пилотом на сезон 2022 года.

По информации Daily Mail, босс Мерседеса Тото Вольфф вместо Валттери Боттаса решил взять в команду британца Джорджа Расселла.

Источник, близкий к ситуации, отмечает, что лидер Мерседеса Льюис Хэмилтон недоволен кандидатурой Расселла и предпочел бы и дальше работать с Боттасом.

Джордж Расселл на последнем Гран-при Бельгии сенсационно занял второе место в квалификации, а в дождевой гонке подтвердил свое место.

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