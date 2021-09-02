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Хэмилтон оделся во все оранжевое перед Гран-при Нидерландов
Такой цвет используют в поддержку Ферстаппена
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") использовал одежду в оранжевых тонах, прогуливаясь по паддоку Гран-при Нидерландов сегодня, 2 сентября. Соответствующее изображение появилось в "Твиттере". Оранжевый цвет популярен в Нидерландах, его массово используют поклонники Макса Ферстаппена ("Ред Булл"), главного конкурента Хэмилтона в чемпионате.
Special member of the Orange Army ????#DutchGP pic.twitter.com/xQX6E4Kit7— Martin van der Geer (@martinvdgeer) September 2, 2021
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