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Боттас намерен получить многолетний контракт в Мерседесе
Валттери хотел бы остаться в немецкой команде
фото - formula1.com
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас заявил, что хотел бы получить многолетний контракт со следующего сезона Формулы-1.
"Не хочу говорить лишнего, но ситуация развивается в правильном направлении, я доволен. Было бы здорово подписать многолетний контракт. У меня никогда не было в Формуле-1 многолетних соглашений. Я мог бы полностью посвятить себя работе с командой, зная, что наше сотрудничество рассчитано далеко не на один год.
Это сложно, интересно и весело в хорошей рабочей атмосфере. Для меня это главное. У меня впереди несколько лет карьеры и я хотел бы провести их в Формуле-1", — приводит слова Боттаса Motorsport.
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