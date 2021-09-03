Пилоты Феррари показали лучшие результаты во второй практике Гран-при Нидерландов

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат во второй тренировочной сессии Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его время — 1.10,902. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс, уступивший 0,154 секунды. Замкнул тройку Эстебан Окон из "Альпин".

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") прекратил работу ещё в первой половине сессии, причиной остановки на трассе стала потеря мощности. Он занял 11-е место в протоколе.

Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка

1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.10,902

2. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,154

3. Эстебан Окон ("Альпин") +0,172

4. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,230

5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,362

6. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,378

7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,560

8. Ландо Норрис ("Макларен") +0,586

9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0,776

10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,811

11. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,009

12. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,044

13. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,194

14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,234

15. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,255

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,304

17. Мик Шумахер ("Хаас") +1,705

18. Николас Латифи ("Уильямс") +1,708

19. Никита Мазепин ("Хаас") +1,933

20. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,953