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Пилоты Феррари показали лучшие результаты во второй практике Гран-при Нидерландов
Первым добрался до финиша Шарль Леклер
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат во второй тренировочной сессии Гран-при Нидерландов Формулы-1. Его время — 1.10,902. Вторым стал его напарник Карлос Сайнс, уступивший 0,154 секунды. Замкнул тройку Эстебан Окон из "Альпин".
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") прекратил работу ещё в первой половине сессии, причиной остановки на трассе стала потеря мощности. Он занял 11-е место в протоколе.
Гран-при Нидерландов. Вторая тренировка
1. Шарль Леклер ("Феррари") — 1.10,902
2. Карлос Сайнс-младший ("Феррари") +0,154
3. Эстебан Окон ("Альпин") +0,172
4. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,230
5. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +0,362
6. Фернандо Алонсо ("Альпин") +0,378
7. Пьер Гасли ("Альфа Таури") +0,560
8. Ландо Норрис ("Макларен") +0,586
9. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +0,776
10. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +0,811
11. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,009
12. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,044
13. Юки Цунода ("Альфа Таури") +1,194
14. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") +1,234
15. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,255
16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,304
17. Мик Шумахер ("Хаас") +1,705
18. Николас Латифи ("Уильямс") +1,708
19. Никита Мазепин ("Хаас") +1,933
20. Джордж Расселл ("Уильямс") +1,953
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