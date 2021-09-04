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Формула-1. Ферстаппен побеждает в последней тренировке Гран-при Нидерландов
Результаты Практики 3
фото - formula1.com
Сегодня, 4 сентября состоялась последняя тренировочная гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Нидерландов.
Победу в заезде одержал пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен, вторая позиция у представителя "Мерседес" Валтери Боттаса (+0,556), а ТОП 3 замкнул его партнер по команде Льюис Хэмилтон (+0,794).
Результаты Практики 3:
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