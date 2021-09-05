Латифи получил штраф и потеряет 5 позиций на старте гонки Гран-при Нидердандах

Пилот Формулы-1 команды "Williams" Николас Латифи по итогам квалификации Гран-при Нидердандах в главной гонке должен был стартовать под 14 номером. Однако за замену коробки передач он получил штраф в размере 5 утраченных позиций.

Сам пилот прокомментировал эту ситуацию так:

"Я несколько неверно выбрал точку торможения и задел траву. Это такой скоростной поворот, ты уже не можешь восстановить контроль над машиной. Красный флаг нам помешал, но даже на уже использованных шинах я видел, что улучшаю свое время, поэтому я сильно атаковал.

Это был сильный удар, но эти машины очень безопасны, и я чувствую себя хорошо.

Повреждений было довольно много, так что прошу прощения у ребят, которые будут усердно работать над их устранением."