Ферстаппен выиграл домашний Гран-при и захватил лидерство в чемпионате

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен первым пересек финишную черту Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандфорте. Голландец после субботнего поула сразу же оторвался от дуэта гонщиков Мерседеса и ни разу не допустил борьбы за свою позицию.

Ферстаппен оформил 7-ю победу в сезоне и 17-ю в карьере. Примечательно, что на родной земле Макс достиг отметки в 1000 кругов лидирования в Формуле-1.

CLASSIFICATION: Confirmation of a memorable victory on home soil for @Max33Verstappen ????#DutchGP ???????? #F1 pic.twitter.com/cKpXYThgob