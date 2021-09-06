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Ферстаппен выиграл домашний Гран-при и захватил лидерство в чемпионате
Вторая подряд победа для голландца
фото - formula1.com
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен первым пересек финишную черту Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандфорте. Голландец после субботнего поула сразу же оторвался от дуэта гонщиков Мерседеса и ни разу не допустил борьбы за свою позицию.
Ферстаппен оформил 7-ю победу в сезоне и 17-ю в карьере. Примечательно, что на родной земле Макс достиг отметки в 1000 кругов лидирования в Формуле-1.
CLASSIFICATION: Confirmation of a memorable victory on home soil for @Max33Verstappen ????#DutchGP ???????? #F1 pic.twitter.com/cKpXYThgob— Formula 1 (@F1) September 5, 2021
Благодаря победе в Зандфорте Макс Ферстаппен вернулся на первую позицию в личном зачете. Голландец за 9 этапов до конца сезона на 3 балла опережает семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
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