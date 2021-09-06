  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Ферстаппен выиграл домашний Гран-при и захватил лидерство в чемпионате
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ферстаппен выиграл домашний Гран-при и захватил лидерство в чемпионате

Автоспорт
(1 голосов)

Вторая подряд победа для голландца

Ферстаппен выиграл домашний Гран-при и захватил лидерство в чемпионате

фото - formula1.com

Новина українською

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен первым пересек финишную черту Гран-при Нидерландов на автодроме в Зандфорте. Голландец после субботнего поула сразу же оторвался от дуэта гонщиков Мерседеса и ни разу не допустил борьбы за свою позицию.

Ферстаппен оформил 7-ю победу в сезоне и 17-ю в карьере. Примечательно, что на родной земле Макс достиг отметки в 1000 кругов лидирования в Формуле-1.

Благодаря победе в Зандфорте Макс Ферстаппен вернулся на первую позицию в личном зачете. Голландец за 9 этапов до конца сезона на 3 балла опережает семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...