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Гран-при Нидерландов: лучшие моменты гонки. ВИДЕО
Обзор очередного этапа сезона в Формуле-1
Официальный YouTube-канал Формулы-1 представил обзор Гран-при Нидерландов.
Победителем гонки стал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен, а вместе с голландцем на подиум поднялись Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас (оба – Мерседес).
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