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Мик Шумахер может продолжить карьеру в Альфа Ромео

Автоспорт
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Пилот покинет Феррари

Мик Шумахер может продолжить карьеру в Альфа Ромео

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Известный журналист Питер Уиндзор сообщил, что Мик Шумахер может перейти в "Альфа Ромео" в качестве напарника Валттери Боттаса, заменив в составе команды Антонио Джовинацци в 2022 году.

"Как и предсказывалось пару недель назад, Тото Вольф действительно заключил сделку со своим другом Фредериком Вассёром, чтобы Валттери Боттас получил место в „Альфа Ромео“. Это полностью расчищает дорогу в „Мерседес“ для Джорджа Расселла. Вторая „Альфа Ромео“, вероятно, достанется Мику Шумахеру. „Уильямс“? Джорджа заменит Алекс Албон", — написал Питер Уиндзор в своём "твиттере".

Нынешний сезон Мик Шумахер проводит в "Хаасе", однако ранее в прессе появлялась информация о возможном переводе немецкого гонщика в "Альфа Ромео".

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В статье: Мик Шумахер
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