Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мик Шумахер может продолжить карьеру в Альфа Ромео
Пилот покинет Феррари
Известный журналист Питер Уиндзор сообщил, что Мик Шумахер может перейти в "Альфа Ромео" в качестве напарника Валттери Боттаса, заменив в составе команды Антонио Джовинацци в 2022 году.
"Как и предсказывалось пару недель назад, Тото Вольф действительно заключил сделку со своим другом Фредериком Вассёром, чтобы Валттери Боттас получил место в „Альфа Ромео“. Это полностью расчищает дорогу в „Мерседес“ для Джорджа Расселла. Вторая „Альфа Ромео“, вероятно, достанется Мику Шумахеру. „Уильямс“? Джорджа заменит Алекс Албон", — написал Питер Уиндзор в своём "твиттере".
Нынешний сезон Мик Шумахер проводит в "Хаасе", однако ранее в прессе появлялась информация о возможном переводе немецкого гонщика в "Альфа Ромео".
Популярное сейчас
- Известно, из-за чего Миколенко покинул расположение сборной
- Шевченко назвал лидера сборной Украины на Евро-2020
- Павелко пообещал солидную премию сборной Украины за ничью против Франции
- Формула-1. Ферстаппен побеждает в последней тренировке Гран-при Нидерландов
- Пока сборная мучилась с казахами. Хавбек Зари сыграл свадьбу со своей подругой. ФОТО
- Красотка дня. Израильская модель, покорившая сердце Тибо Куртуа. ФОТО