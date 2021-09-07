Макс Ферстаппен: Этап в Монце подходит Мерседесу

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Италии. По мнению Макса, трасса в Монце больше подходит "Мерседесу".

"Мне кажется, что этап в Монце подходит "Мерседесу", а что касается нас, то последние несколько лет результаты здесь были не самыми лучшими. Однако в этом году мы более конкурентоспособны, так что сейчас точно нельзя говорить о чём-то наверняка. Если мы продолжим в том же духе, тщательно продумывая каждую мелочь, то сможем навязать реальную борьбу, но у "Мерседеса" тем не менее может быть преимущество в максимальной скорости.

Да, на бумаге кажется, что ничего сложного в этой трассе нет, но на самом деле она крайне непроста. Ведь при низком уровне прижимной силы и длинной зоне торможения машина довольно много ходит из стороны в сторону. Кроме того, это ухабистая трасса с довольно старым асфальтом. Зато болельщики там действительно увлечены гонками. Естественно, "Феррари" там всегда рьяно поддерживают. А вообще местные фанаты просто любят Формулу-1, а потому приятно видеть такую энергию от итальянцев", — приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булл".